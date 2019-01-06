7 تطبيقات ذكية تعمل بدون انترنت.. تعرّف إليها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

باتت العديد من التطبيقات الالكترونية جزءاً لا يتجزّأ من حياتنا اليومية، حتى أنها أصبحت من إحدى الأساسيات الضرورية. إلّا أنّ هذه التطبيقات في حال لم تكن متصلة بـ الإنترنت، فإنّها لن تعمل أبداً ولن تفيدنا بشيء. ولذلك، فإنّ مطوري التطبيقات والبرامج ابتكروا تطبيقات يستطيع المستخدم الوصول إليها من دون الإتصال بالإنترنت، وهي على النحو التالي:

7 تطبيقات تعمل من دون الحاجة للإتصال بالإنترنت تطبيقات تعمل بدون الاتصال بالإنترنت وظيفتها Fire Chat يتيح الدردشة بين المستخدمين المتصلين به بواسطة تقنية تعرف باسم "Mest Networking". TripAdvisor Hotel Flights متوفر على أجهزة أندرويد، ويتيح للمستخدم استكشاف المدن وتحميل إرشادتها من الاتصال بالإنترنت. Spotify يمكن المستخدم من تحميل الصوتيات عيه والاستماع إليها. Pocket Casts يتيح للمستخدم إمكانية الاستماع إلى قنوات البث العالمية المختلفة. Offline Ditionaries يمنح المستخدم أكثر من 50 قاموساً متعدد اللغات، ولا يحتاج إلى انترنت كي يعمل Accu weather يمد المستخدم بمعلومات حول توقعات الطقس بأكثر من 100 لغة. GPS Navigation & Maps يتيح الخرائط في كافة دول العالم ولا يتطلب إتصالاً بالإنترنت.

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