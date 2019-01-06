4 خطوات ضرورية لاستخدام آمنٍ للانترنت وحماية الخصوصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شهد العام 2018 الكثير من عمليات القرصنة عبر الإنترنت، وذلك بسبب العديد من الثغرات عبر الشبكة العنبكوتية، إلى جانب ضعف الحماية في حسابات الكثير من المستخدمين. كذلك، فإنّ العديد من المستخدمين لا يستخدمون مواقع التواصل بشكلٍ جيد، الأمر الذي يعرضهم للكثير من الأخطاء.

ومع بداية العام 2019، ثمّة العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على الخصوصية أثناء استخدام الانترنت من جهة، وللتعامل معه بإطارٍ جيد. وفي هذا الصدد، أورد موقع "ديلي ميل" 4 من هذه الخطوات وهي على النحو التالي:

ضع حدوداً للبيانات المستخدمة

حدّد بنفسك البيانات التي تنوي استخدامها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت وضع حدوداً لها. كما عليك الانتباه إلى نوعية المعلومات التي يطلبها منك أي تطبيق جديد، مثل أن تتجنب إعطاء بريدك الالكتروني الشخصي في حال تمّ طلبه.

حدّد مصادرك

يتعرض المستخدم يومياً إلى مئات الأخبار الواردة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ولذلك، على المستخدم أن يحدد مصادر أخباره التي يثق بها ليحصل على المعلومات التي يريد.

لا تكرّر كلمة السر

إياك أن تستخدم كلمة سر واحدة في أكثر من حساب الكتروني، فهذا الأمر يعرضك لخطر الاختراق.

تحديث التطبيقات بشكلٍ دائم

لا تكتشف الشركات جميع الثغرات في تطبيقاتها بشكلٍ سريع. وعندما تصدر تحديثات لها، لا يتم اخبار المستخدمين دائماً ما إذا كانوا يقومون بإصلاح مشكلة رئيسية أو بسيطة. ولذلك، ينصح الخبراء بتحديث التطبيقات دائماً لضمان خصوصية أكبر.

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