هواوي تعاقب موظفين استخدما آيفون لكتابة تغريدات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عاقبت مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة في مجال الاتصالات اثنين من موظفيها بعد ارتكاب هفوة خلال نشر معايدة بالسنة الجديدة عبر الحساب الرسمي للشركة على "تويتر" باستخدام هاتف "آيفون" من تصنيع منافستها "أبل.



ونشر منتج الفيديو ماركيز برونلي لقطة شاشة للمنشور لمتابعيه البالغ عددهم ثلاثة ملايين عبر "تويتر" قبل أن تحذف "هواوي" التغريدة وتنشر أخرى مذيلة هذه المرة بعبارة "مرسلة عبر (تويتر ميديا استوديو)".

وأظهرت مذكرة داخلية جرى التداول بها على نطاق واسع عبر الإنترنت أن موظفاً لم تكشف هويته ومدير التسويق الرقمي في "هواوي" تلقيا إنذاراً وخصماً من راتبهما الشهري خمسة آلاف يوان (730 دولاراً)، وكذلك عوقب مدير التسويق الرقمي في الشركة بتجميد الراتب والترقيات، خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة.

ورغم أن الهفوة ارتكبتها جهة خارجية هي شركة "سابينت"، لكن موظف ومدير التسويق الرقمي بالشركة، عوقبا بسبب "الأثر السلبي" من هذه الحادثة على العلامة التجارية لـ"هواوي".

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