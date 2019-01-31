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هاتف xiaomi الجديد بسعر غير متوقع.. الكاميرا بدقة 5 ميغابكسل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "Xiaomi" العملاقة عن هاتفها الجديد "Redmi Go" الذي يحمل مواصفات متوسطة، وهي على النحو التالي:

- شاشة LCD مقاس 5 بوصات ودقّة عرض 720/1280 بيكسل وأبعاد 19:6.

- معالج "Snapdragon 425" بتردّد 1.4 غيغاهيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، إلى جانب ذاكرة داخلية 16/32 غيغابايت.

- بطارية 3000 ميللي أمبير.

- منفذين لبطاقات الاتصال "SIM".

- منفذ لبطاقات الذاكرة "microSD".

- كاميرا الجهاز الأساسية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

- الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- الهيكل من البلاستيك المقاوم للصدمات.

- السعر يبلغ 90 $ تقريباً.

 

مصدر الصورة: تويتر - Xiaomi

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