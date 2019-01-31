كوريا الجنوبية.. إطلاق "درون" تعمل بالوقود الهيدروجيني

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طرح أكثر من 100 مُصنّع من جميع أنحاء العالم، طائرات الدرون التي تعمل على الوقود الهيدروجيني ضمن معرض في كوريا الجنوبية.

أبرز الشركات التي طرحت هذه المنتجات، كانت شركة "دوسان موشنتي" الكورية الجنوبية، التي ابتكرت بطاريات هيدروجينية لهذا النوع من الطائرات، وبدأت ببيعها بسعر 161 دولاراً أمريكياً. أمّا الطائرة التي تعمل على الوقود، فقد بلغ سعرها حوالى 268 دولار أمريكي.

وفي السياق، اعتبر دوو سون لي أنّ "تشغيل الطائرات بالوقود الهيدروجيني ميزة لصالح شركتنا لكن تكلفته مرتفعة"، موضحاً أن "الشركة ستسعى لتحسينه من أجل تخفيض كلفته، لتلبية احتياجات المستهلكين".

وفعلياً، فإن الطائرات العاملة بـ الوقود الهيدروجيني تعتبر أفضل بيئياً، في حين أنّ مدة طيرانها المستمر قد تصل لساعتين. كذلك، يمكن لبعض هذه الطائرات من نقل حمولة يصل وزنها إلى 70 كغ.

مصدر الصورة: يوتيوب - euronews

للمزيد:

"نيويورك تايمز" تكشف.. "آبل" واجهت أزمة بسبب "برغي"!