برنامج عبر "فيسبوك" يجمع بيانات مقابل 20$.. هل وقع التجسس؟!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت شركة "فيسبوك" إلى توقيف برنامجٍ لجمع بيانات شخصية من متطوعين، حصلوا على أموالٍ مقابل مشاركتهم هذه البيانات.

ووفقاً لموقع "techcrunch"، فإنّ المشاركين في البرنامج، وبينهم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 13-17 عاماً، حصلوا على 20 دولاراً في الشهر، مقابل إتاحة البيانات المخزنة في هواتفهم الذكية للتحليل.

ولفت الموقع إلى أنّ "البرنامج المستخدم في البرنامج بنظام تشغيل iOS الخاص بشركة "أبل" بدأ ينتهك قواعد الخصوصية الخاصة بفيسبوك"، كاشفاً أن "الشركة الأخيرة طلبت من المستخدمين أن يزودوها بلقطات شاشة لمشترياتهم من موقع أمازون".

ويمكن البرنامج "فيسبوك" من "الوصول بشكل غير محدود تقريباً إلى بيانات أجهزة المستخدمين، بما يشمل:

- محتوى الرسائل الخاصة في تطبيقات الرسائل، بما فيها الصور والمقاطع المصورة.

- رسائل البريد الإلكتروني.

- نشاط تصفح الإنترنت.

- سجلات بأي التطبيقات تم تحميلها، وأوقات استخدامها.

- تأريخ للمواقع التي كان فيها المستخدم موجوداً بنفسه.

- استخدام البيانات.

"فيسبوك" تنفي أي تجسس

بدورها، نفت شركة "فيسبوك" كل المزاعم التي تحدّث عنها موقع "techcrunch"، معترضة على الوصف الذي قدّمه الموقع عن البرنامج.

وفي هذا الإطار، أوضحت الشركة أنّ "هناك تجاهلاً لبعض الحقائق الأساسية، حيث لم يكن الموضوع سرياً، وكان اسم البرنامج المستخدم "تطبيق أبحاث فيسبوك"، ولم تحدث عملية تجسس، حيث شارك جميع المشاركين في عملية أخذ فيها إذنهم".

ولفتت الشركة إلى أنّ "نسبة المراهقين من المشاركين لم تتعد 5%، وأن الشركة حصلت على موافقات موقعة من أولياء أمورهم، في حين أنها لم تستهدف أي مراهق على الإطلاق". ولم يصدر عن شركة أبل أي تصريح حول ما إذا كانت تعتقد أن فيسبوك قد خرق قوانينها، وما هي الخطوات التي سوف تتخذها في حال حصل ذلك.

مصدر الصورة: SVT Nyheter

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