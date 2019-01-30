هجوم إلكتروني محتمل سيتسبب بخسائر مرعبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سامي زرقة)

توقع تقرير جديد بأن أي هجوم إلكتروني عالمي منسق، قد ينتشر عن طريق البريد الإلكتروني الخبيث، يمكن أن يتسبب في حدوث أضرار اقتصادية تتراوح بين 85 مليار و 193 مليار دولار أمريكي.

سيناريو افتراضي تم تطويره لاختبار القدرة على إدارة المخاطر.. حيث توقع تقرير جديد بأن أي هجوم إلكتروني عالمي منسق، قد ينتشر عن طريق البريد الإلكتروني الخبيث، يمكن أن يتسبب بحدوث أضرار اقتصادية تتراوح بين 85 مليار و 193 مليار دولار أمريكي.

وبحسب التقرير الذي صدر عن شركة التأمين الشهيرة “لويدز لندن” ونظيرتها “أون”، فإن مطالبات التأمين بعد مثل هذا الهجوم قد تتراوح بين انقطاع الأعمال والابتزاز الإلكتروني إلى تكاليف الاستجابة للحوادث.

ويقدر إجمالي المطالبات التي يدفعها قطاع التأمين في هذا السيناريو ما بين 10 مليارات و 27 مليار دولار، وذلك على أساس حدود السياسة التي تتراوح بين 500 ألف دولار إلى 200 مليون دولار.

اختبار الإجهاد الذي أجرته شركتا التأمين البريطانيتان أظهر أن الاختلاف الصارخ بين تقديرات الخسارة المؤمن عليها والخسارة الاقتصادية يوضح مدى القابلية للتأمين، في حالة حدوث مثل هذا الهجوم.

ويمكن أن يؤثر الهجوم على عدة قطاعات على مستوى العالم، مع أكبر الخسائر في مجالات تجارة التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المصرفية.

وقال التقرير إن الاقتصادات الإقليمية التي تهيمن عليها المزيد من الخدمات خاصة الولايات المتحدة وأوروبا ستعاني أكثر وستتعرض لمزيد من الخسائر المباشرة.

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