"نوكيا" تستعيدُ مجدها.. هاتفها الجديد بـ5 كاميرات (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قبيلَ إطلاقه رسمياً، كشف شركة "نوكيا" العالمية عن هاتف الذكي المقبل "نوكيا 9 Pure View"، المميز بكاميراته الـ5. وبحسب الشركة، فإنّ "التركيز ينصبّ في هذا الهاتف على التصوير الفوتوغرافي، كما تمّ تزويده بمستشعر بصمات الأصابع تحت الشاشة".

وفي هذا الصدد، كشف موقع "My Smart Price" الإلكتروني، عن أسباب تضمين هاتف نوكيا الجديد، 5 كاميرات، مشيراً إلى أنها "تلتقط الصورة في الوقت نفسه، ما يوفر 10 أضعاف الضوء للصورة الملتقطة بهاتف آخر". إلى ذلك، فإنه من الممكن أيضاً تغيير التركيز على صورة خلفية، كما هو الحال في "Google Pixel 3". ومع هذا، فهي مجهزة بكاميرا واحدة. ومن المستحيل معرفة ما إذا كان لكل كاميرا استخدام خاص بها أو إذا كانت هناك فقط لتحسين الصورة النهائية.

ويأتي 9 PureView بمعالج Qualcomm Snapdragon 845، وليس بمعالج Snapdragon 855 الذي تم الإعلان عنه مؤخراً. أمّا عن سعة التخزين، فإنه يأتي بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وبوحدة تخزين داخلية 128 غيغابايت. كذلك، فإنه سيعمل على Android One (الإصدار 9.0)، مما يضمن عامين من التحديث.

مصدر الصورة: nokiamob

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