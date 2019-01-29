ميزة جديدة من "وتسآب".. الكتابة أصبحت بالصوت!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تطبيق "وتسآب" للتراسل الفوري، عن ميزة جديدة تسمحُ بإرسال رسائل نصية من دون استخدام اليدين.

وتحمل الميزة الجديدة اسم "dictation"، وهي تقوم على تحويل الكلمات إلى حروف مكتوبة بسرعة قصوى. ولاستخدامها، ما على المستخدم سوى الضغط على الزر، مع توجيه شفتيه باتجاه الماكيروفون، لتبدأ بعد ذلك عملية تسجيل الصوت وتحويله إلى نص.

وكان تطبيق "وتسآب" أطلق خلال الشهر الجاري (كانون الثاني/يناير)، تحديثاً جديداً أتاح للمستخدمين إمكانية الإتصال الصوتي أو المرئي بشكلٍ أكثر سهولة. إلى جانب ذلك، فقد شملت التحديثات الجديدة عبر إصدار وتسآب رقم WhatsApp 2.19.18، العديد من التغييرات الكبيرة في قسم "الوسائط المشتركة"، لاسيما فيما يتعلّق بالدردشة الفرية أو دردشة المجموعات.

وعليه، فإنّ هذه التحديثات وفرت خيارات جديدة عند الضغط عند زر القائمة، مثل: "Show in Chat" - "Set as" و"Rotate".

وفيما خصّ الخيار الأول، فإنه يتيح معرفة مكان مشاركة الصورة أو الفيديو المحدد في الدردشة الفردية أو الجماعية. أمّا الخيار الثاني، فيساهم في تبسيط قائمة الخيارات بخيار واحد، وبمجرد الضغط عليه ستظهر الخيارات هذه في قائمة جديدة. وعن الخيار الثلث، فقد بات بإمكان المستخدمين تغير اتجاهات الصورة كيفما يشاء.

مصدر الصورة: The Times

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