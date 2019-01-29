ليزر ثوري يمكنه تحويل ألياف الكربون وأنابيب النانو لألماس!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي. رو)

ابتكرعلماء من جامعة نورث كارولينا الأمريكية تكنولوجيا تحول الألياف الكربونية وأنابيب النانو إلى ألماس، في ظروف درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي.

الطريقة الجديدة تقوم على استخدام ألياف الكربون وأنابيب النانو، حيث يتم تعريضها لأشعة ليزر شبيهة بالتي تستخدم في العمليات الجراحية على العيون.

ونشرت نتائج الدراسة في مقال نشره الفريق العلمي برئاسة، جيم نارايان، في مجلة "Nanoscale".

ويقول نارايان من فريق البحث : "من دون تبريد لا يمكن تحويل الكربون إلى ألماس بهذه الطريقة". لذلك بعد التسخين، يجب تبريد المادة مباشرة، للحصول على خيوط الألماس.

ولا تدوم نبضة الليزر أكثر من 0.1 ميكروثانية، وخلال هذه الفترة القصيرة، ترتفع درجة حرارة المادة إلى 3700 درجة مئوية، في حين يبقى الهواء المحيط باردا.

ولا يتبخر الكربون في هذه الحرارة العالية لأنه يكون في وعاء من الياقوت أو الزجاج أو بوليمر خاص لتبريده بفعالية.اقرأ أيضاً:

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