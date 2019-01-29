لا داعي للقلق.. خطوتان فقط تمنعان التجسس عبر "facetime"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تشيرُ إلى وجود ثغرة خطيرة في تطبيق التواصل بالصوت والصورة Facetime الخاص بشركة "آبل". وكشف المعلومات المتداولة أنّه "من الممكن للمستخدمين، مشاهدة وسماع المستخدم في الطرف الثاني من الإتصال حتى لو لم يقم بالإجابة".

وإنطلاقاً من هذه الثغرة التي تشكّل خطراً كبيراً على خصوصية المستخدمين من خلال التجسس عليهم، فإن هناك خطوتان لتجنّب ذلك، بحسبِ ما أورد موقع "cnbc" الالكتروني، وهما على النحو التالي:

- افتح على الإعدادت في التطبيق

- قم بتعطيل التطبيق من خلال تبديل الزر الخاص بالتشغيل وتحويله إلى وضع عدم التشغيل، بحيث لا يظهر لون أخضر.

ومن خلال هاتين الخطوتين، يمكنك تعطيل أي إمكانية للتجسس عليك من خلال التطبيق.

وكانت شركة "آبل" أوضحت لـ"cnbc" أنّها "على علمٍ بهذه المشكلة، وقد عملت على إتمام إجراءات المعالجة السريعة، وذلك من خلال إصدار تحديث جديد للبرنامج خلال الأسبوع الحالي".

مصدر الصورة: MacPaw

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