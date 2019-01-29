بـ3 خطوات.. استرجع الرسائل المحذوفة من المُرسل عبر "واتسآب"

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتميّز تطبيق التراسل الفوري "وتسآب" بخاصية حذف الرسائل من قبل المُرسِل قبل قراءتها. الأمرُ هذا يمنع الشخصي المتلقي من معرفة مضمون الرسالة التي تلقاها.

ولذلك، فإنّ الكثير من المستخدمين يسألون عن طريقة تمنكهم من استعادة المحادثات المحذوفة من قبل المُرِسل. ومن هنا، فإنّ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تكشف عن 3 خطوات بسيطة تؤدي إلى هذا الغرض، وهي على النحو التالي:

1- إلغاء تثبيت تطبيق "وتسآب" من هاتفك الذكي.

2- إعادة تثبيت تطبيق "وتسآب" مرة أخرى من متجر التطبيقات.

3- تسجيل الدخول مجدداً، ثم استعادة المحادثات من النسخ الاحتياطي.

وبحسب الصحيفة، فإنّه "من خلال هذه الحيلة المتوفرة على نظامي أندرويد وآي أو إس، يستطيع المستخدم استعادة جميع الرسائل، والمحذوفة منها قبل قراءتها".

مصدر الصورة: RTBF.be

للمزيد:

ميزة جديدة من "وتسآب".. الكتابة أصبحت بالصوت!