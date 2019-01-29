النسخة الثانية من سماعات آبل اللاسلكية AirPod قريبا بالاسواق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( forbes )

تسعتد شركة آبل الأمريـكية لإطلاق سماعاتها اللاسلكية المميزة AirPods 2 خلال النصف الأول من العام 2019.



وتمّ الكشف عن مميزات جديدة ستنفرد فيها AirPods 2 المطوّرة،عن النسخة الأولى التي حققت نجاحاً باهراً في المبيعات ، منها إضافة ميزة التحدث إلى siri من خلال سماعات الأذن ومن المتوقّع أن تكون ذكية بما يكفي للتعرف على صوتك بالتحديد وليس فقط على عبارة "Hi Siri".



ومن المحتمل أن تطلق آبل جهاز الشحن اللاسلكي للسماعات كملحق إضافي لمالكي سماعات AirPod الحاليين.

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