5 مواقع تكشف حقيقة تعرض حساباتك الالكترونية للقرصنة.. كيف؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عادة ما يعيش المستخدمون في قلق تعرض حساباتهم الإلكترونية لهجماتٍ وقرصنة أو للسرقة، الأمر الذي يؤدي إلى تسريب بياناتهم ومعلومات خاصة بهم.

ورغم هذا، فإنّ السبيل للتأكّد من هذا الأمر ليس يسيراً بشكلٍ سهل، إذ يتعيّن على المستخدم اللجوء إلى العديد من الخطوات للتحقق من هذا الأمر، في حالّ كانت لديه شكوك حول تسريب بياناته.

ومع وجود العديد من المواقع المتخصصة بأمان الإنترنت، ثمّة وسائل تساعد المستخدمين في معرفة ما إذا كانت حساباتهم قد تعرضت للسرقة أو للقرصنة أو تمّ تسريب معلومات خاصة، من خلال توفر قواعد بيانات يمكنهم البحث ضمنها، وهي على النحو التالي:

1- موقع pwned passwords :

عبر هذه الخدمة، يمكنك إدخال كلمة المرور في واجهة البحث لمطابقتها مع تلك المسرّبة، وعند ظهور نتيجة يتعين عليك التوقف عن استخدام هذه الكلمة أو تغييرها.

2- خدمة Have I been pwned :

يمكنك من خلال هذه الخدمة إدخال عنوان البريد الالكتروني أو اسم المستخدم، للتحقق من تعرض الحسابات للسرقة من عدمها.

3- فايرفوكس (Monitor):

تساهم هذه الخدمة في إخبار المستخدم بمجرد ظهور بياناته الخاصة على الإنترنت بسبب تسريب أو قرصنة الكترونية.

4- Identity leak checker:

من خلال هذه الخدمة، يمكن البحث بواسطة عناوين البريد الالكتروني للتحقق من تسريبه مع بيانات المستخدم الأخرى مثل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

5- خدمة breach alarm:

من خلالها، يمكن للمستخدم البحث عن طريق عناوين البريد الالكتروني.

مصدر الصورة: Business Insider

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