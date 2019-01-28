هاتف هو الأول من نوعه.. بدون أزرار ومنافذ!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة "ميزو" الصينية لإطلاق هاتفها "زيرو" الجديد، المميز عن باقي الهواتف الذكية.

ووفقاً للتسريبات، فإنّ "الهاتف الجديد سيكون خالياً من أي منافذ أو فتحات، كما أنه لا يحتوي على منفذ شحن ولا منفذ سماعة أذن ولا حتى أزرار".

أمّا الملفت في هذا الهاتف، فهو أنه لا يحتوي على فتحة لشريحة الهاتف، كما أنه لا يتضمن زر الطاقة أو زر الصفحة الرئيسية أو حتى أزرار الصوت.

وحتى الآن لا معلومات واضحة عن سعره وعن تاريخ طرحه في الأسواق، في حين أنّه طُرح في الأسواق ضمن الصين فقط، وبشكلٍ محدود.

مصدر الصورة: thestar

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