هاتف الآيفون الخاص بك يقيس تلوث الهواء الذي تتنفسه!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( The SUN )

في ظل التلوث الكبير الذي يحيط بنا والذي وصل حتى إلى الهواء الذي نتنفسه ، تطوير جديد وخاصية جديدة أطلقتها شركة آبل الأمريـكية في نظام تشغيل هواتف "آيفون" يمكن أن تحسن من صحة الإنسان .

ويوفّر نظام التشغيل الجديد معلومات بشأن جودة الهواء في المناطق التي يتواجد فيها المستخدمون، الأمر الذي يساعد على تجنب المناطق الأكثر تلوثاً.



وأطلقت آبل التحديث iOS 12.2 لمطوري التطبيقات فقط في الوقت الحالي، ومن المرتقب أن يكون متاحاً لكافة المستخدمين قريباً.



واللافت أن هذه الخاصية ستقدم صورة دقيقة عن التلوث وفق مقياس يتراوح بين 0، وهو المقياس الأفضل، الى 500 أي الأسوأ.



والجدير ذكره أن المستوى غير الصحي للتلوث يتراوح بين 151 و200 نقطة.

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