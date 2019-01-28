شركة تطرح فكرة مبتكرة لإعادة تدوير النفايات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتجه شركة متخصصة بإعادة تدوير النفايات للتعاون مع علامات تجارية شهيرة من أجل بيع المنتجات في معلبات قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك للحد من أضرار المخلفات البلاستيكية.

وتقوم فكرة الشركة على طلب المنتجات عبر موقعها على الانترنت، ويتم إرسالها للعميل في معلبات قابلة لإعادة الاستخدام، إذ يتم تنظيفها وإعادة استخدامها للعميل التالي.

وستطلق "لوب" ، وهي منصة جديدة خالية من النفايات من تحالف شركات المنتجات الاستهلاكية الرئيسية ، أولى برامجها التجريبية هذا العام، يقول الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي TerraCycle ، توم سكاكي ، وهي شركة معروفة بإعادة تدوير المواد التي يصعب إعادة تدويرها : "في حين أن إعادة التدوير مهمة للغاية ، فإنها لن تحل مشكلة النفايات من جذورها".

وعملت TerraCycle مع شركات مثل Procter & Gamble ، و Nestle ، و PepsiCo ، و Unilever ، وأكثر من اثني عشر شركة أخرى منذ أكثر من عام لتطوير النظام الأساسي الجديد، تم تصميم كل علبة في النظام للاستخدام 100 مرة أو أكثر. وستتوفر المنتجات من خلال موقع التجارة الإلكترونية في Loop. عندما يطلب العميل، على سبيل المثال ، مزيل العرق أو غسول الفم ، سيدفع مبلغ ضمان للزجاجة. وسوف يرسل الطلب في حقيبة قابلة لإعادة الاستخدام ، صممها المهندسون في UPS لتحمل الرحلات المتكررة - بدلاً من صندوق من الورق المقوى، وبعد استخدام المنتج سترمى الحاويات الفارغة مرة أخرى الحقيبة.

ويُرمى نحو 80% من المخلفات البلاستيكية في المحيطات، أي ما بين 8 أطنان و12 مليون طن من البلاستيك كل سنة، بحسب بيانات الأمم المتحدة التي لفتت إلى أنه في حال بقي الأمر على هذا المنوال، فإن كمية البلاستيك في المحيطات ستتخطى عدد الأسماك فيها بحلول 2050.

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