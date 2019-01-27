فودافون توقف استخدام معدات هواوي في شبكاتها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قررت شركة فودافون، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم، إيقاف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية، إلى حين توصل الحكومات الغربية لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه شركة هواوي تدقيقاً متزايداً بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية، وشكوكاً في أن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس، إلا أن الشركة نفت تلك الاتهامات.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون، نيك ريد، الجمعة، إن هواوي لاعب مهم في سوق المعدات التي تهيمن عليها 3 شركات.

وأشار إلى أن معداتها كانت تُستخدم في شبكات فودافون الأساسية في جزء من إسبانيا وأسواق أخرى أصغر حجماً.

وأضاف ريد: "قررنا وقف استخدام معدات هواوي في شبكاتنا الأساسية، بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة وهواوي من أجل وضع نهاية للموقف، وأن الشركة الصينية منفتحة فعلاً بهذا الشأن وتعمل بجدية".

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