رسمياً وقريباً.. "هواوي" ستعرض هاتفها 5G القابل للطي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" الصينية ريتشارد يو، عن "عزم شركته عرض أول هاتف ذكي يدعم إتصالات 5G وبـ شاشة قابلة للطي، وذلك خلال مؤتمر الجوال العالمي "أم.دبليو.سي 2019" المقرر عقده في مدية برشلونة الإسبانية، من 25 إلى 28 شباط/فبراير المقبل.

ولفت يو خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في بكين إلى أن "الهاتف سيأتي مزوداً بأفضل معالج وهو كيرين 980 الذي استخدمته في هاتفي مايت 20 برو وأونور فيو20، كما ستعزّز أداءه بمودم بالونغ 5000 الذي سيوفر للهاتف قدرات اتصالات 5G".

وكانت شائعات ظهرت خلال تموز/يوليو 2018، تحدثت عن الهاتف الجديد، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن الشركة رسمياً أنها ستعرض الهاتف خلال معرض "أم.دبليو.سي".

مصدر الصورة: ريتشارد يو - asia.nikkei

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