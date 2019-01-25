باناسونيك وتويوتا تتحدان لانتاج بطارية سيارات خارقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي)

شراكة جديدة ستجمع شركتي"تويوتا" و"باناسونيك" اليابانيتان بعد توقيهما عقودا جديدة لاستحداث شركة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

الشركة الجديدة ستضم أكثر من 3500 موظف وتقني ومهندس ، حسب التوقعات الذين سيقومون بتطوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإجراء التجارب والبحوث لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة، وستحصل "تويوتا" على 51% من أسهمها، فيما ستنال "باناسونيك" 49%.

أما الخبراء في هذه الشركة سيعملون على متابعة مشكلات الاحتباس الحراري ومسبباته، وتطوير أفكار جديدة لتوليد الطاقة من مصادر طبيعية مختلفة، واستحداث تقنيات جديدة لمحركات السيارات المستقبلية.

جدير بالذكر أن باناسونيك تعمل منذ عقود على إنتاج البطاريات، وتعتبر اليوم المنتج الأكبر لبطاريات السيارات الكهربائية، وخصوصا بطاريات سيارات تسلا الشهيرة. أما شراكتها مع تويوتا، فيرى الخبراء أنها قد تكون بهدف إنتاج سيارات كهربائية متطورة.

اقرأ أيضاً :

شاهد روعة أول طائرة ذاتية القيادة لنقل الركاب من بوينغ

صانع ثالث ينافس "هواوي وسامسونغ" بهاتف ذكي قابل للطي (فيديو)