إليكم 4 هواتف مناسبة للحصول على "سيلفي" رائعة
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
أجرت شركة "DxOMark" المتخصصة بالكاميرات الاحترافية ومعدات التصوير، سلسلة من الاختبارات للكاميرات الأمامية لأحدث الهواتف الذكية، بغية اكتشاف جودتها في التقط صورة "سيلفي".
وشملت دراسة الشركة نحو 1500 صورة وساعتين من المقاطع المصورة في ظروف مختلفة، وبناءً على ذلك وضعت تصنيفها لأفضل الهواتف التي تقدم صورة "سيلفي" بصورة رائعة، وهي على النحو التالي:
|الهاتف
|المواصفات
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1- GOOGLE PIXEL 3
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يعتبر هاتف "Google Pixel 3"، أفضل الهواتف الذكية في التقاط هذا النوع من الصور، نظراً لما تقدمه الكاميرا من دقة فورية وتوازن في الإضاءة، وقد حلّ في المرتبة الأولى من التصنيف.
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2- GALAXY NOTE 9
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احتل هاتف "Galaxy Note 9" المرتبة الثانية في تصنيف الشركة، وذلك نظراً للدقة العالية التي تلتقطها كاميرته للألوان، وكذلك الوجوه وقدرتها على تصوير الأشياء البعيدة بدقة عالية.
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3- XIAOMI MI MIX 3
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وجاء هذا الهاتف في المركز الثالث نظراً لقدرته على معالجة الألوان، وللجودة العالية لصوره.
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4- IPHONE XS MAX
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وتربّعت أجهزة "iPhone XS Max و iPhone X" في المركز الرابع، نظراً لتميزها بصورها المذهلة، رغم أنها تعاني من مشاكل في الأماكن منخفضة الإنارة.
مصدر الصورة: Pinterest
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