إليكم 4 هواتف مناسبة للحصول على "سيلفي" رائعة

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... فيسبوك تتيح خدمة البث المباشر على آيفون أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، بأن فيسبوك تستعد للبدء في بث مقاطع مصورة مباشرة على تطبيق فيسبوك على هواتف آي فون.

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