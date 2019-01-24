مشاهد ترصد ارتطام كويكب بالقمر أثناء "الخسوف الدامي" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شيء ما حدث أثناء متابعة العالم لخسوف القمر الدامي العملاق قبل أيام، بعد أن رصد كثيرون وميضا على سطحه. وسجلت العديد من الصور والفيديوهات التي التقط أثناء خسوف القمر "الوميض"، الذي رجح البعض أنه قد يكون نيزكا سقط على القمر أو صخرة، بعد اصطدامها بسطحه.

وبدأ الحديث عن هذه المشاهدة من خلال أحد المتابعين والمستخدمين لموقع "ريدت" الذي قال إنه شاهد ومضة ضوء براقة على القمر بينما كان يتابع الخسوف، ثم سارع إلى غرفته، بمنزله في المغرب، لمعرفة ما إذا كان هناك أخبار أو أشخاص آخرين شهدوا هذا الوميض.

ثم علم أن مرصد غريفيث الفلكي في لوس أنجلوس تمكن من تسجيل الوميض على القمر، أثناء الخسوف الذي عرف باسم "قمر الذئب الدامي". وتساءل مستخدم آخر في موقع "ريدت" عما إذا كان الوميض ناجم عن سقوط نيزك على القمر، مضيفا أنه بالنظر إلى أنه تمت مشاهدته في المغرب وكاليفورنيا وشمال شرقي الولايات المتحدة.

وكان الوميض سريعا ولم يدم طويلا، مما يعني أن شيئا ما ارتطم بالقمر، والأمر لا يتعلق بخطأ في المشاهدة أو بالكاميرا، بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية. ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم رصد وتصوير مثل هذا الحدث أثناء الخسوف، رغم أن الظاهرة ربما تحدث بشكل دائم.

وساعد الظلام الناجم عن الخسوف على التقاط الوميض، ذلك أنه عندما يكون القمر بدرا، فإنه لا يمكن رؤية مثل هذه الأشياء عليه بالنظر إلى درجة سطوع القمر في تلك الأوقات. ويأمل العلماء في جمع كل التقارير والصور والفيديوهات المتعلق بما حدث على القمر وتحديد ماهيته ودراسته بتفاصيل أوسع وأكبر، إضافة إلى تحديد موقع سقوطه على القمر الدامي.

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