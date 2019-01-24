مستخدمون في فيسبوك يؤجرون حساباتهم

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشف تقرير إعلامي أن آلاف المستخدمين يؤجرون حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك بغية الحصول على مكاسب مالية دون أن يدركوا المخاطر التي تحيط بهذا الأمر.

وذكر موقع "بزفيد" الأمريكي، أن الشركات التي يحظر عليها موقع فيسبوك نشر إعلانات بسبب ارتكابها مخالفات، وجدت طريقا جديدا للتحايل على ذلك.

وقال الباحث في أمن المعلومات، جون أميرزفني، إن هناك آلاف المستخدمين الذين تورطوا في خطط الإعلانات للشركات المحظورة، مقابل الحصول على أجهزة حواسيب محمولة أو نقود.

وأضاف أنه ما أن يؤجر المستخدم حسابه، حتى يبدأ الأخير في إنشاء صفحة على "فيسبوك" ويشرع في نشر إعلانات على الموقع.

لكنه شدد على خطورة الأمر، إذ إن المستخدم بهذا التصرف يعرض بياناته الشخصية المنشورة على الموقع للسرقة والاستغلال.



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