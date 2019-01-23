أصغر نائبة بكونغرس أمريكا: نهاية العالم بعد 12 عاما.. لماذا؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ديلي ميل )

حذرت النائبة في مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز من أن نهاية العالم باتت قريبة جداً

وقالت ألكساندريا إن العالم سينتهي بعد 12 عاماً فقط من الآن.



وقالت أوكاسيو-كورتيز "إذا لم تصدر القوانين الخاصة بمعالجة التغيّر المناخي فإن العالم بالتأكيد سينتهي بعد 12 عاماً.



وانتقدت أوكاسيو-كورتيز الإدارة الأمريكية بشأن عدم اتخاذها تدابير أكثر حزماً بهذا الشأن. كما انتقدت النظام الاقتصادي الأميركي الذي يسمح بوجود مليارديرات، في بلد يكافح فيه الملايين من الناس من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية.



وتنظر هي وغيرها من جيل الألفية إلى التغيّر المناخي باعتبارها أنها حربهم العالمية الثانية، على حدّ قولها.



يُذكر أنّ ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز تُعتبر أصغر عضوة في تاريخ الكونغرس الأمريكي .



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