9 تطبيقات "تقتل" بطارية الهاتف.. احذفها فوراً

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تعتبرُ مشكلة عمر بطارية الهاتف من أكثر المشاكل التي يعاني منها المستخدمون. فرغم التقدم التقني الهائل على صعيد الهواتف الذكية، فإنّ المصنعين لم يجدوا الحل الجذري لهذا الأمر.

ومما لا شكّ فيه، فإنّ هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى نفاذ بطارية الهاتف بسرعة على الهاتف، ومن بينها وجودة تطبيقات ضارة. وفي هذا الصدد، حذر خبراء في التكنولوجيا مستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد"، من 9 تطبيقات "ضارة" يؤدي استخدامها إلى تفريغ بطارية الهاتف من طاقتها. وتسبب هذه التطبيقات في ظهور إعلانات غير مرغوب فيها، فضلاً عن دورها في الإضرار بالبطاريات.

وتحمل التطبيقات التسعة أسماء متقاربة، وهي:

- Remote control for TV and home electronics

- Remote for television for free

- Air conditioner remote control

- TV remote controlling

- Remote for air conditioner

- Remote control for the car (prank)

- Universal TV remote controller

- TV remote controller

- Remote control

وحالياً، فإنّ هذه التطبيقات تمّ حذفها عن "غوغل" بلاي، لكنها ما زالت موجودة على الهواتف،، وهي تخفي شيفرات غير مرغوب بها.

للمزيد:

4 تطبيقات تكشف أعطال هاتفك.. ما هي؟ (صور)