واتساب تقلل عدد مستقبلي الرسائل الموجهة

أخبار الآن | جاكرتا – إندونيسيا (رويترز

قال مسؤولون تنفيذيون في خدمة واتساب للتراسل والمملوكة لشركة فيسبوك إن الخدمة ستخفض عدد مستقبلي الرسائل المعاد ‏توجيهها إلى خمسة فقط في مسعى لمكافحة ”المعلومات المضللة والإشاعات“.‏

وقالت فيكتويا جراند نائبة رئيس الشركة للسياسات والاتصالات في واتساب خلال فعالية في العاصمة الإندونيسية ”سنفرض حدا من ‏خمس رسائل على مستوى العالم اعتبارا من اليوم“.‏

وتحاول خدمة واتساب، التي يستخدمها حوالي 1.5 مليار شخص، إيجاد طرق لوقف إساءة استخدام التطبيق، وذلك في أعقاب ‏المخاوف العالمية من استخدام المنصة لنشر الأخبار الكاذبة، والصور التي يتم التلاعب بها، ومقاطع الفيديو بدون سياق، والخدع ‏الصوتية بدون أي طريقة لمراقبة أصل هذه المواد أو الوصول لمصدرها.‏

وفي السابق، كان بإمكان مستخدمي واتساب إعادة توجيه رسالة إلى 20 فردا أو مجموعة. وتخفيض عدد مستقبلي الرسائل المعاد ‏توجيهها إلى خمسة على مستوى العالم هو توسيع لإجراء اتخذ في الهند في يوليو تموز بعدما تسبب نشر شائعات عبر منصات ‏التواصل الاجتماعي في وقوع جرائم قتل ومحاولات تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون.‏

ويسمح التشفير الكامل للتطبيق للمجموعات التي تضم مئات المستخدمين بتبادل النصوص والصور ومقاطع الفيديو خارج نطاق ‏مراقبة مدققي الحقائق المستقلين أو الخدمة نفسها.‏

وقال كارل ووج رئيس الاتصالات في واتساب لرويترز إن الخدمة ستنشر تحديثا للتطبيق يتضمن تفعيل حد إعادة الإرسال الجديد، ‏وذلك ابتداء من يوم الاثنين.‏

وسيستقبل مستخدمو نظام التشغيل أندرويد التحديث أولاً، يليهم مستخدمو نظام التشغيل (آي.أو.إس) الخاص بأجهزة أبل.

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