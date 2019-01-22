مشروع روسي لمراقبة الأرض من الفضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)‏

كشفت تقاير صحفية خطة روسية لنشر مجموعة من الأقمار الصناعية في الفضاء، بهدف مراقبة كل نشاط يجري على الأرض "في ‏التو واللحظة".‏



وأوضحت وكالة الفضاء الروسية الاتحادية المعروفة باسم "روس كوسموس"، أن هذا النظام المتقدم من الأقمار الصناعية سيجري ‏استخدامه في بعض حالات الطوارئ والخدمات الزراعية.‏

ويقول مطورو النظام الفضائي الذي أطلق عليه اسم "غوسوداريفو أوكو"، إن الأقمار الصناعية ستساعد أيضا على تطوير البنية ‏التحتية والتعليم والذكاء الصناعي في روسيا، فضلا عن تعزيز الأمن السيبراني، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.‏

لكن المشروع برمته يثير الشكوك بشأن الغرض الحقيقي من ورائه، حيث سيتيح لموسكو إمكانية التجسس على مواقع حساسة ‏وأنشطة قد تكون سرية، ويعتقد على نطاق واسع أنه سيواجه انتقادات من الغرب، لا سيما الولايات المتحدة.‏

ومن المرتقب أن يجري تزويد الأقمار الصناعية بأجهزة تصوير حديثة، تستطيع التقاط صور دقيقة جدا من ارتفاع مئات ‏الكيلومترات، لنقل أحداث تدور على الأرض على الهواء مباشرة‎.‎

وتراهن روسيا في الوقت الحالي، على أن تكون 4 من هذه الأقمار الصناعية قد دخلت إلى الخدمة بشكل فعلي، بحلول سنة 2020‏‎.‎

وتكمن أهمية الأقمار الصناعية الجديدة في إتاحته خدمات "ثورية" لبعض الشركات، إذ ستكون قادرة على متابعة ما يجري في بعض ‏مشاريعها عن بعد عن طريق الصور الملتقطة في الزمن الفعلي‎.‎

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