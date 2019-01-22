اكتشاف "أسنان فضائية" لقرش عاش قبل 67 مليون عاماً (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت مجموعة من العلماء النقاب عن معلوماتٍ حول بقايا سمكة قرش عاشت قبل 67 مليون عاماً، تشيرُ إلى أنّه كان لها أسنان أشبه بمركبة فضائية.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد لفت العلماء إلى أنّ "السمكة التي عاشت في مياه أنهار ساوث داكوتا الامريكية تشبه فصيلة القروش السجادية الحالية، أي تلك التي تعيش في قعر النهر، التي تكمن للفريسة على أرضية المحيطات".

وفي هذا الصدد، أوضح عالم الإحاثة في جامعة نورث كارولينا تيري غيتس أنّ "أسنان سمكة القرش هذه كانت جيدة للإمساك بالأسماك الصغيرة أو تحطيم الحلزونات النهرية". من جهتها، أشارت المتطوعة في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي في شيكاغو، مارين نوردكويست، التي ساعدت في اكتشاف الأحافير وأسنان القرش، إلى أنه "كان من الصعوبة بمكان ملاحظة هذه الأسنان في الرواسب الرملية التاريخية للنهر".

وأطلق العلماء على القرش اسم "غالاغادون نوردكويستي"، تيمّناً باسم لعبة الفيديو غالاغا التي انتشرت في ثمانينيات القرن الماضي، وذلك نظراً للشبه بين أسنان هذا القرش مع المركبة الفضائية في تلك اللعبة. كذلك، فقد أطلق على القرش اسم نوردكويست أيضاً، تيمناً باسم كارين التي اكتشفت الأسنان.

(الأسنان التي تم اكتشافها - imgur)

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