15 وظيفة توفرها أزرار عدة على لوحة المفاتيح.. ما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

على لوحة مفاتيح الحاسوب، هناك الكثير من الأزرار التي تؤدي إلى وظيفة معينة تختصر الكثير من الوقت، لاسيما إذا كان الامر يتعلق بعمليات البحث والتفاعلية. إلى جانب ذلك، هناك مجموعة من الازرار، وفي حال تم الضغط عليها مع بعضها، فإنّ ذلك سيقدم الكثير من الوظائف للمستخدم، وهذا الأمر لا تعرفه إلى مجموعة قليلة من المستخدمين:

وإليكم أبرز هذه الأزرار ووظيفتها:

لوحة مفاتيح Windows:

الأزرار الوظيفة 1- الضغط على win + shift + M يساهم ذلك في إعادة فتح كل نوافذ التبويب التي تمّ إغلاقها. 2- الضغط على win + M يساهم في تصغير كل نوافذ التبويب. 3- الضغط على win+L يساهم ذلك في تغيير حساب المستخدم للكمبيوتر. 4- الضغط على win + ctrl + F يساهم في فتح لوحة "العثور على الكومبيوتر- find computers".

5- الضغط على win+F يساهم في عملية البحث عن الملفات في الحاسوب. 6- الضغط على win + E يؤدي ذلك إلى فتح متصفح الإنترنت "windows explorer". 7- الضغط على win + D يبرز الشاشة الأساسية للحاسوب بسرعة. 8- الضغط على زر win + ctrl + B يساهم في الإنتقال إلى برنامج يقدم رسالة جديدة واردة على لوحة الإشعارات. 9- الضغط على win + A يؤدي إلى فتح مركز التحكم في الحاسوب على ويندور 10. 10- الضغط على win يؤدي إلى فتح قائمة البدء على ونيدوز 8.1.

لوحة مفاتيح OS X:

الأزرار الوظيفة 11- الضغط على زر السهم الأعلى Command + يؤدي ذلك إلى الذهاب إلى أول الصفحة على متصفح الانترنت. 12- الضغط على زر السهم الأدنى Command + يؤدي ذلك إلى الذهاب إلى آخر الصفحة على متصفح الإنترنت. 13- الضغط على Command + H يساهم ذلك في إغفاء كل نوافذ التبويب في التطبيق الذي يتم استخدامه. 14- الضغط على Command + F3 يساهم ذلك في إخفاء كل البرامج عن الشاشة الرئيسية. 15- الضغط على Command + Shift + T يمكنك فتح نوافذ التبويب التي تم اغلاقها مؤخراً.

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