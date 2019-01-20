علماء يحذرون: كويكب "أبوفيس" قد يصطدم بالأرض!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف علماء الفلك في جامعة بطرسبورغ في روسيا أنّ "كويكب أبوفيس قد يصطدم بالأرض خلال الأعوام الـ50 المقبلة"، لافتين إلى أنّ "هذا الموعد سيصادف تقاطع مسار الكويكب مع مسار الأرض".

ويبلغ قطر هذا الكويكب 325 متراً، وقد أوضح العلماء أنه "سيقترب عام 2029 من الأرض إلى مسافة خطيرة، تقل بمقدار 10 مرات عن المسافة بين الأرض والقمر".

وكان خبراء "ناسا" حذروا سابقاً من خطر اصطدام الكويكب بالأرض، لكنهم لم يحددوا موعد ذلك بشكلٍ دقيق.

وأدى اكتشاف هذا الكويكب عام 2004 إلى إثارة ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، إذ أعلن العلماء حينها أنّ احتمال اصطدامه بالأرض يبلغ 2.7%.

مصدر الصورة: Popular Science

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