خبر سار من "خرائط غول" لسائقي السيارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

في خبر يهم سائقي السيارات وخاصة ممن يسرعون على الطرقات لسبب أو ظرف ما، بدأت خدمة غوغل للخرائط "غوغل مابس" مؤخرا تفعيل خاصية جديدة على تطبيقها لمنصتي "أندرويد" و "آي أو إس" يمكنه تعريف المستخدمين بالحد الأقصى للسرعة خلال قيادتهم عليها.

الخاصية ستقوم بإعلام المستخدم بالسرعة القصوى للمركبات على الشوارع كما ستمنحه إمكانية تحديد مواقع رادارات السرعة على الطريق، عبر إرسال تنبيه صوتي إلى السائق لدى اقترابه من أحد رادارات ضبط السرعة.

خاصية التعريف بالحد الأقصى للسرعة، التي بدأت غوغل تجربتها منذ عام 2016 في مدينتي سان فرانسيسكو وريو دي جانيرو فقط، متوافرة حاليا للمستخدمين في كل من الدنمارك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي سياق آخر، أعلنت غوغل الأربعاء بناءها مركزي بيانات في تينسي وألاباما، تتزود بالطاقة الكهربائية عن طريق الشمس. وقالت إنها تضع 1.6 مليون لوح شمسي في محطتين لتزويد مركزي البيانات الجديدين بالكهرباء. وتعادل هذه الألواح أسطح 65 ألف منزل، وتهدف إلى توليد 150 ميغاواط كهرباء، وستشتري كهرباء من محطات توليد مشابهة بقدرة 413 ميغاواط.

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