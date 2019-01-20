ترقب لـ"قمر الذئب" الدموي العملاق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المحدة (أ.ف.ب)

يبدأ الخسوف الكلي للقمر الدموي العملاق قبل منتصف الليل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة ، وقبل التاسعة مساء يبدأ في الساحل الغربي، وقبل يوم من إحياء ذكرى مارتن لوثر كينغ جونيور، وهو عطلة وطنية للأمريكيين.

وبوسع الكثير من المهتمين مشاهدة النجوم لوقت متأخر أو يشاركوا في واحدة من العديد من حفلات المشاهدة التي يجري الترتيب لها من فلوريدا إلى أوريغون.

وسيستمر الخسوف الكلي لمدة نحو ساعة وستكون أفضل رؤية له في الأمريكيتين، حسبما أفادت مجلة ناشيونال جيوغرافيك.



وقال باتريك هارايغان، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة رايس الأميركية، إن "هذه المرة جيدة على نحو خاص ... ليس لوجود قمر عملاق وخسوف كلي فحسب، بل لأن الخسوف الكلي يستمر لفترة طويلة، لقرابة ساعة".

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