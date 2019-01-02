هل ترغب باستخدام هاتفك عن بعد؟.. غوغل ستتيح هذه التقنية قريب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حصلت شركة غوغل على إذن من هيئة الاتصالات الفيدرالية، يخولها أن تبدأ في تطبيق تقنياتها “Project Soli”، والتي تعتمد على موجات راديو للتحكم باليد في الأجهزة الإلكترونية من خلال استخدام طاقة عالية. وحصلت غوغل كذلك على إذن يتضمن استخدام تلك التقنيات مع الأجهزة على متن الطائرات.

وأكدت شركة غوغل أن التقنية الجديدة ستفتح مجالًا واسعًا أمام مختلف الشركات لأن تطور تقنياتها وأجهزتها، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها بقرار الهيئة الفيدرالية. وتسمح التقنية الجديدة للمستخدمين أن يتحكموا فيها عن بعد بواسطة حركة طبيعية بأصابعهم في الهواء، دون تفاعل مباشر مع شاشاتها أو أزرارها.

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