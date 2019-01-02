اكتشاف أحافير لأقدم الزهور على وجه الأرض

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن العلماء عن اكتشاف يشير إلى أن الزهور ظهرت قبل 50 مليون سنة مما كان يعتقد سابقا، ما يعني أن الزهور الأولى ظهرت عل الأرض في العصر الجوراسي المبكر.

واكتشف هذه الزهور المتحجرة فريق علمي صيني برئاسة، تسيان فو، من معهد نانكينغ، ونشرت تفاصيل عملهم في مجلة "eLife".

وتشير المدونات التاريخية الأحفورية إلى أن الزهور ظهرت في العصر الطباشيري (145-66 مليون سنة).

وظهرت في السنوات الأخيرة معلومات تفيد باكتشاف آثار الزهور في متحجرات تعود إلى العصر الجوراسي (201-145 مليون سنة خلت). كما عثر على لقاح أحفوري عمره 234 مليون سنة، أي من العصر الترياسي الذي يسبق الجوراسي.

ولكن العديد من الخبراء يشككون بصحة تصنيف هذه الاكتشافات على أنها تعود لنباتات مزهرة، خاصة وأن المتعارف عليه هو أن أقدم زهور متحجرة اكتشفت حتى الآن عمرها 120-139 مليون سنة.

ولكن تفسير هذه الاكتشافات على أنها لنباتات مزهرة جعل العديد من العلماء يشككون بصحتها، لأن الجميع يؤكدون على أن أقدم زهور متحجرة اكتشفت حتى الآن كان عمرها 120-130 مليون سنة.

ويحاول الفريق العلمي الذي اكتشف متحجرات الزهور الأخيرة نسبها إلى نوع يسمى "Nanjinganthus dendrostyla"، وعمره وفق تقديرات العلماء هو 174 مليون سنة (العصر الجوراسي المبكر).

كما درس العلماء 264 عينة مأخوذة من 34 كتلة صخرية في الصين. وقد سمح هذا العدد من العينات للعلماء بدراسة تشريحها تحت مجهر فائق الدقة.

وقد توصل العلماء إلى أن مبيض "Nanjinganthus dendrostyla" أغلق قبل التلقيح، وهذه العلامة هي سمة أساسية من سمات النباتات المزهرة. كما لاحظ الباحثون وجود بقايا وريقات وكأس لزهور قديمة.

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مصدر الصورة: موقع "gbtimes"