شركات توظيف تسعى لتعيين موظفين آليين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

قالت شركة مانباور للتوظيف في دراسة مسحية، إن المخاوف بأن الروبوتات ستسرق وظائف الناس لا أساس لها مع تزايد عدد الشركات التي تخطط لزيادة القوى العاملة، أو الحفاظ عليها نتيجة التشغيل الآلي.

واستطلع التقرير آراء 19 ألف شركة في 44 دولة وخلص إلى أن 69 في المئة من الشركات تعتزم الحفاظ على حجم قوتها العاملة، بينما أرادت 18 في المئة من الشركات تعيين المزيد من الأشخاص نتيجة التشغيل الآلي، وكانت هذه أعلى نتيجة في ثلاث سنوات.

وأضاف التقرير أن 24 في المئة من الشركات التي ستستثمر في التشغيل الآلي والتقنيات الرقمية خلال العامين المقبلين تعتزم زيادة الوظائف مقارنة بنحو 18 في المئة من الشركات التي لن تستثمرفي التشغيل الآلي.

وقالت 9 في المئة من الشركات فحسب في المسح السنوي، إن التشغيل الآلي سيؤدي بشكل مباشر إلى خسارة وظائف بينما قالت 4 في المئة من الشركات إنها لا تعرف بعد ما التأثير الذي سيحدثه ذلك.

وقال جوناس برايسينغ رئيس مجلس إدارة مجموعة مانباور "المزيد والمزيد من الروبوتات تنضم للقوى العاملة لكن كذلك البشر".

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