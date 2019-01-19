تقدم تقني جديد.. بطاريات نووية لتنظيم ضربات القلب!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكّن باحثون روس من تحقيق تقدم تقني هام، من خلال تطوير بطاريات نووية قد تستخدم طبياً في جسم الإنسان. وأوضح الباحثون أنّهم "نجحوا في تخصيب مصدر طاقة محتمل لهذه البطاريات وهو نظير النيكل المشع 63 لأكثر من 69% في جهاز طرد مركزي غازي"، لافتين إلى أنّ "هذه البطاريات ستستخدم في أجهزة تنظيم ضربات القلب والمحفزات الحيوية، وقد يصل عمرها إلى 50 عاماً".

وبحسب شركة "TVEL" الروسية، فإنّه "من المقرر أن يحقق الباحثون في منشأة "زيلينوغورسك" في سيبيريا نسبة تخصيب تزيد عن 80% خلال العام 2019 الجاري"، موضحة أنّ "البطاريات النووية دقيقة الحجم، وتستخدم في الاماكن التي تحتاج إلى مصادر طاقة بالغة الصغر، ولا تحتاج للصيانة على مدى فترة طويلة".

إلى ذلك، فإنّ الطاقة التي تتولد في البطاريات النووية، لا تنشأ نتيجة تطور الطاقة الناتجة عن الإنشطار النووي، إلّا أن هذه الطاقة تتولد نتيجة التحلل الطبيعي للنظائر الصناعية المشعة مثل نظائر نيكل 63 أو نظائر التريتيوم.

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