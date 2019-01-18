4 تطبيقات تكشف أعطال هاتفك.. ما هي؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تؤدي كثرة استخدام الهواتف الذكية إلى بروز مشاكل عديدة في الهاتف. فهناك الكثير من المكونات الإلكترونية بداخله قد لا تعمل بشكلٍ صحيح مع الوقت، نظراً لتعرضها لبعض الأعطال.

ولكي تتمكن من معرفة ذلك، فإن هناك تطبيقات عديدة تساعدك في معرفة الخطأ في جهازك الذي يعمل على نظام التشغيل "أندرويد" من دون الحاجة للاستعانة بفني متخصص.

وإليكم 4 من أبرز هذه التطبيقات:

1- (Phone Check (and Test

وهو من أفضل تطبيقات فحص أجهزة أندرويد، ويمنح المستخدم معلومات عديدة عن مواصفات جهازه، بالإضافة إلى عدد كبير من خيارات الفحص مثل:

- اختبار الكاميرا

- فحص البطارية واختبار منافذ الشحن

- فحص اتصال الواي فاي، ومستشعر بصمات الأصابع

- اختبار الصوت للسماعات والميكروفونات ومنفذ سماعة الرأس وأزرار الصوت

- اختبارات الشاشة المتعلقة بالبكسلات الميتة dead pixels وتناسق الألوان

- اختبار نظام تحديد المواقع GPS

- اختبار الإجهاد الحراري للجهاز

- فحص وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي.

2- تطبيق Phone Doctor Plus

وهو من أفضل تطبيقات فحص أجهزة أندرويد حيث يتيح لك إجراء ما يصل إلى 30 اختباراً على جهازك للتأكد من أن كل جزء فيه يعمل بشكل صحيح. وتتضمن أبرز خيارات الفحص التي يتيحها هذا التطبيق ما يلي:

- اختبار مستشعرات الحركة بما في ذلك الجيروسكوبات gyroscopes ومستشعر التسارع accelerometer ومستشعرات التقارب proximity

- اختبارات الشاشة بما في ذلك البكسلات الميتة واستجابة مستشعر اللمس

- اختبارات الاتصال الخلوي والشبكي

- اختبارات الرطوبة والضغط ودرجة الحرارة

- اختبار أداء وحدة المعالجة المركزية CPU والذاكرة والسعة التخزينية.

3- تطبيق Dead Pixels Test and Fix

وهو تطبيق مجاني يتيح إجراء فحص سريع لـ شاشة جهازك واكتشاف أي وحدات بكسل ميتة dead pixels، وهو مناسب لكل من الهاتف والجهاز اللوحي بدرجة وضوح عالية.

ويمكنك هذا التطبيق من إصلاح بكسلات ميتة في شاشة الهاتف، وإصلاح عيوب النقاط الداكنة أو الفاتحة، وتستغرف عملية الإصلاح ما بين بضع دقائق إلى أكثر من ساعة.

4- تطبيق AccuBattery

يوفر هذا التطبيق معلومات مهمة حول بطارية جهازك مثل سعة البطارية الحالية مقابل السعة الأساسية، كما ستتعرّف أيضاً من خلاله على مدى استدامة البطارية التي تستهلكها مع كل عملية شحن، ومدى استخدام كل تطبيق للطاقة، إلى جانب معرفة سرعة التفريغ الكلية.

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