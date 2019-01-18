مؤثرو إنستغرام يلجأون لمخترقي الحسابات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع بزنس إنسايدر، أن مؤثري موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يلجأون لمخترقي الحسابات لاستعادة حساباتهم المسروقة.



وأوضح الموقع أن السبب، هو طول الفترة التي يحتاجها إنستغرام لاستعادة هذه الحسابات.



وخلال الأسابيع الاخيره من العام الماضي 2018 تعرضت شبكة انستقرام وفيسبوك الى العديد من حوادث الاختراقات الأمنية على حسابات المستخدمين .

ومن الجدير بالذكر أن انستغرام تم الاستحواذ عليه من قبل فيسبوك للتواصل الاجتماعي في العام 2012.

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