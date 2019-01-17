تطبيق يمكنكم من تحول الأشياء إلى مجسم 3D بدقيقة واحدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر تطبيق Qlone الجديد من أبرز التطبيقات الرائعة الموجودة على الهواتف الذكية، إذ أنه يستطيع تحويل أي شيء أمامك إلى مجسّم ثلاثي الأبعاد 3D في دقيقة واحدة، بالاعتماد على تقنية المسح الثلاثي الأبعاد".

ورغم أنّ هذه التقنية متوفرة عبر مواقع عديدة على الإنترنت إلى جانب تكلفتها الكبيرة، فإنّ التطبيق الجديد الذي أطلق في العام 2018، يمكّن أي شخص من إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد. كذلك، فإنه يسمح بمشاركة العناصر الممسوحة ضوئياً على الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هذه التقنية حكراً على الاستخدامات التجارية في السنوات الماضية لتصبح به سهلة وممتعة، ويمكن استخدامها لإضافة عنصر التشويق على الألعاب وغيرها. ويضم التطبيق "Qlone" منذ إطلاقه أكثر من مليون مستخدم حتى الآن.

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