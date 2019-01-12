بيلو جهاز ذكي يتولى مهمة إعطاء الدواء لكبار السن

أخبار الآن | لاس فيغاس- امريكا (أ ف ب)



في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات بالابتكارات تم عرض جهاز "بيلو" الذكي ذي العينين الدائريتين الذي يسلّم الأدوية الواجب تناولها داخل حوض صغير في ساعة محددة، فضلا عن ميزات تقنية أخرى.

وفي استطاعة هذا الجهاز المزوّد بكاميرا عاملة بتقنية التعرف إلى الوجوه، تحديد هوية المريض والبعث برسالة نصية إلى هاتف ذويه في حال رصد مشكلة ما.

وقالت الشركة المنتجة لهذا الجهاز انها باعت 2500 جهاز منذ هذا النوع خلال بضعة أسابيع.

بحسب بايج بايدر من شركة "بيلو هيلث" الناشئة التي تقول إنها باعت 2500 جهاز منذ هذا النوع خلال بضعة أسابيع.

وتشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الأشخاص فوق سن 60 عاما مرشحة للارتفاع من 11% إلى 22 % بين العامين 2000 و2050، أي من 605 ملايين شخص إلى مليارين.

أما الأشخاص في سن الثمانين وما فوق، فعددهم سيرتفع بواقع أربع مرات ليصل إلى 395 مليونا في 2050 بحسب منظمة الصحة العالمية أيضا.



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