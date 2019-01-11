في CES 2019.. اختراعات مميزة بالذكاء الاصطناعي ستسهل حياتكم
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
خلال معرض CES 2019 المقام في لاس فيغاس - الولايات المتحدة الأمريكية، طرحت العديد من الشركات الكثير من الاختراعات المميزة بـ الذكاء الاصطناعي التي تلبي الكثير من المتطلبات في الحياة. فما هي أبرز هذه الاختراعات؟
|الاختراع
|وظيفته
|روبوت Somnox
|يساعد الأشخاص على الاستغراق في النوم من خلال المساعدة على التنفس بوتيرة واحد، ويمكن أن يكون مثالياً للأشخاص الذين يعانون من الأرق.
|روبوت بوت كير
|وهو من شركة "سامسونغ" الذي يساعد الناس على البقاء بصحة جيدة. ويعمل هذا الروبوت على تسجيل البيانات المهمة كضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومراقبة دورة النوم.
|طيار الجيب مع كاميرات متكاملة
|وهي Air Duo - Air Zen - Air 100، والتي من المتوقع أن تطرح في الأسواق خلال العام 2019 في الكثير من الدول.
|الدراجة الكهربائية لايف واير
|وهي دراجة تطرحها شركة هارلي دافيدسون، ويبلغ سعرها قرابة 30 ألف دولار. تكفي بطاريتها للقيادة لمسافة 170 كلم داخل المدن أو على الطرق السريعة، قبل إعادة شحنها مرة أخرى.
|لوحة فيديو
|وهي بقياس 48 بوصة من شركة "بيتون الصينية"، وهي موجودة خلف المقود للوصول إلى أغلب وظائف التحكم.
|روبوت "كودي"
|وهو من شركة "بيلار ليرنينغ"، مخصص للأطفال، ويمكنه الوصول إلى مئات المقاطع الموسيقية والقصص والمواضيع التعليمية.
(الدراجة الكهربائية لايف واير)
(لوحة الفيديو من بيتون الصينية)
(روبوت Somnox)
(طيار الجيب ما كاميرات متكاملة)
(روبوت Somnox)
(روبوت كودي)
مصدر الصور: DW
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