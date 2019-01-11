في CES 2019.. اختراعات مميزة بالذكاء الاصطناعي ستسهل حياتكم

الاختراع وظيفته

روبوت Somnox يساعد الأشخاص على الاستغراق في النوم من خلال المساعدة على التنفس بوتيرة واحد، ويمكن أن يكون مثالياً للأشخاص الذين يعانون من الأرق.

روبوت بوت كير وهو من شركة "سامسونغ" الذي يساعد الناس على البقاء بصحة جيدة. ويعمل هذا الروبوت على تسجيل البيانات المهمة كضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومراقبة دورة النوم.

طيار الجيب مع كاميرات متكاملة وهي Air Duo - Air Zen - Air 100، والتي من المتوقع أن تطرح في الأسواق خلال العام 2019 في الكثير من الدول.

الدراجة الكهربائية لايف واير وهي دراجة تطرحها شركة هارلي دافيدسون، ويبلغ سعرها قرابة 30 ألف دولار. تكفي بطاريتها للقيادة لمسافة 170 كلم داخل المدن أو على الطرق السريعة، قبل إعادة شحنها مرة أخرى.

لوحة فيديو وهي بقياس 48 بوصة من شركة "بيتون الصينية"، وهي موجودة خلف المقود للوصول إلى أغلب وظائف التحكم.