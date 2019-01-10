إنستغرام يتيح أخيراً ميزة جدولة نشر الفيديوهات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة( متابعات )

أتاح انستغرام أخيراً ميزة جدولة نشر الفيديوهات ، بعد أن سمح بهذه الميزة العام الماضي للصور فقط .

جدولة الفيديوهات والصور تـمكن المستخدمون " وخاصة أصحاب الأعمال " من وضع عدة منشورات في وقت واحد واختيار وقت نشرها على التطبيق لاحقاً ، أعلن قبل أيام اتاحة الميزة للفيديوهات أيضاً .

وكان المستخدمون من أصحاب الأعمال والحسابات التجارية قد طالبوا كثيراًِ باتاحة ميزة جدولة الفيديوهات إلى جانب الصور ،ليستجيب لهم انستغرام أخيراً .

ولا تتوفر ميزة جدولة نشر الصور والفيدوهات داخل تطبيق انستغرام نفسه، لكن من خلال تطبيقات إدارة حسابات الشبكات الاجتماعية الخارجية مثل HootSuite وSprout Social وغيرها من التطبيقات والخدمات الشريكة لفيس بوك المالكة لتطبيق انستغرام، والتي تحتاج غالبا إلى الاشتراك بمقابل مادي للاستفادة الكاملة من جميع المميزات التي توفرها.

وكما هو الحال عندما أطلقت ميزة الجدولة للصور ستكون ميزة جدولة الفيديوهات متاحة فقط للحسابات التجارية .

ويمكن لأي مستخدم من مستخدمي انستغرام الاستفادة من الميزة الجديدة بتحويل حسابه إلى حساب تجاري بسهولة، وذلك من خلال فتح الملف الشخصي ثم الذهاب إلى الخيارات ومنها “تبديل إلى ملف شخصي لنشاط تجاري”، وهو ما يتيح معلومات أكثر عن المتابعين والمتفاعلين مع المشاركات بالإضافة إلى إمكانية إضافة خيارات تواصل جديدة وإمكانية ترويج المشاركات عبر Instagram أو إنشاء إعلانات للوصول لجمهور أكبر.

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