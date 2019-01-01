"هواوي" تطلق هاتفها الجديد بسعرٍ خيالي.. اليكم التفاصيل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت شركة "هواوي" الصينية هاتفها "واو 7 برو" في السوق الفيتنامية، بسعرٍ بلغ 169 دولار أمريكي. وبحسب موقع "تايمز ناو نيوز"، فإن الهاتف الجديد يعمل بنظام التشغيل آندرويد 8.1، كما يدمج بطارية سعة 4 آلاف ميلي آمبير/ساعة".

ويتميز "واو 7 برو" بشاشة عرض منحنية قياس 6.2 إنشات عالية الدقة، كما يدعم معالجاً بسرعة 1.8 غيغاهيرتز من نوع "كوالكوم سنابدراغون 450".

إلى ذلك، فإنّ الجهاز مزوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل مع ضوء LED، ويدعم ذاكرة وصول عشوائية 3 غيغابايت مع سعة تخزين تصل إلى 32 غيغابايت قابلة للزيادة بفضل بطاقة micro SD لتصل إلى 512 غيغابايت.

(هواوي واو 7 برو - Naaju)

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