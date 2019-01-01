جميعها على "أندرويد".. إليكم قائمة أكثر المنصات ربحا في 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت هيئة "سانسر تاور" عن أكثر المنصاتالرابحة خلال العام 2018، لكنّ المفاجأة كانت في أن جميعها هي تطبيقات موجودة على "أندرويد"، وليست معروفة على نحو كبير.

وشمل التصنيف الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2018 حتى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، في حين أنّ شهر ديسمبر/كانون الأول لم يدخل في التصنيف.

وإليكم قائمة بهذه المنصات الـ10:

قائمة بأكثر 10 منصات ربحاً خلال العام 2018 اسم التطبيق المرتبة العائدات (مليون دولار) إتش بي أو ناو - خدمات الفيديو 10 38.5 لاين مانغا - متابعة الرسوم اليابانية 9 38.5 كاكاو توك - تطبيق المحادثة 8 66.1 أزار - محادثات الفيديو 7 66.1 نيتفليكس - خدمات الفيديو 6 97.8 بيغو لايف - تطبيق البث المباشر 5 100.4 لاين - التراسلل الفوري 4 105.4 باندورا - خدمات الموسيقى 3 132 غوغل درايف - تخزين البيانات 2 164.3 تندر - تطبيق التعارف 1 274.9

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