ما هو الجسم المجهول الذي ترك آثار محيرة في قاع المحيط الهادي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



عثر باحثون بريطانيون من مركز دراسة المحيطات الوطني بمدينة ساوثهامبتون، على آثار محيرة فى قاع المحيط الهادئ على عمق يصل 4 كيلومترات، وذلك في المنطقة التي تقع ما بين المكسيك وهاواي، كما أشار الباحثين أن هذه الآثار تعود لجسم طائر مجهول الفصيلة.

كما ذكر الخبراء أن هذه الآثار والتي تظهر على شكل حفر يصل طول الواحدة منها نحو 2.5 متر وعمقها نحو 0.3 متر، حيث تم العثور عليها من خلال غواصة روبوت من قبل الباحثين البريطانيين وذلك حسبما ذكر موقع "Express.co.uk".

كما صرح الدكتور لي مارس قائد فريق الدراسة : "أظهر التحليل أن الآثار ليست موزعة بطريقة عشوائية، ويميل العالم إلى أن هذه الآثار تركتها الحيتان القادرة في حالات نادرة على الغوص لمثل هذا العمق الكبير، وفي الوقت ذاته يؤكد بعض الخبراء الآخرين أن هذه الآثار نتجت عن نشاط حضارة من خارج الأرض" .



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