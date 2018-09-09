بدون عناء.. هكذا تحذف الصور في نظام iOS 12 بشكل نهائي

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يوفر نظام التشغيل iOS 12 لأجهزة آيفون وآيباد، إلى جانب العديد من الميزات الجديدة التي يقوم النظام بإجراء بعض التغييرات على كيفية عمل الميزات الحالية، وأحد هذه التعديلات هو كيفية حذف الصور بشكل نهائي..

أصبح هناك العديد من التغييرات عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور وإدارتها في نظام التشغيل iOS 12، أما بخصوص حذف الصور بشكل نهائي في نظام التشغيل آي أو إس 11 بعد حذف الصور فإن المستخدم يحتاج إلى الانتقال إلى الألبوم الذي تم حذفه مؤخرًا Recently Deleted وحذفه أيضا..

كيفية حذف الصور على آيفون وآيباد بشكل نهائي في نظام iOS 12:

• افتح تطبيق الصور Photos app على جهازك العامل بنظام iOS 12.

• انتقل إلى علامة التبويب ألبومات Albums tab الظاهرة في أسفل الشاشة.

• قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى قسم ألبومات أخرى Other Albums section.

• اضغط على خيار ألبوم محذوف مؤخرًا Recently Deleted.

• سيظهر لك كل الصور التي قمت بحذفها مؤخرًا وسترى على كل صورة عدد الأيام المتبقية قبل أن يقوم النظام بحذفها بشكل نهائي تلقائيًا.

• اضغط على خيار تحديد Select الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة سيظهر لك خياران.

كيف يمكنك استعادة الصور المحذوفة مؤخراً في نظام iOS 12:



في حالة إذا قمت بحذف بعض الصور دون قصد، سيكون أمامك 30 يومًا لاستعادتها من ألبوم محذوف مؤخرًا، وبعد استعادة الصور ستعود إلى ألبوم جميع الصور الخاص بك.

• افتح تطبيق الصور Photos app.

• انتقل إلى علامة التبويب ألبومات Albums tab.

• قم بالتمرير لأسفل حتى تصل إلى قسم ألبومات أخرى Other Albums section.

• اضغط على خيار ألبوم محذوف مؤخرًا Recently Deleted.

• اضغط على خيار تحديد Select الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

• ثم اضغط على كل صورة تريد استعادتها والاحتفاظ بها.

• اضغط على خيار استعادة Recover، ثم قم بتأكيد رغبتك في استعادة الصور..

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