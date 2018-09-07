أسوأ عملية اختراق للخطوط الجوية البريطانية منذ 20 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تجري تحقيقاً في سرقة بيانات شخصية، وبيانات بطاقات ائتمان مجموعة من العملاء الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لحجز تذاكرهم. وأوضحت الشركة أنه تم اختراق بيانات حوالي 380 ألف بطاقة دفع، وفقا لما أوردته صحيفتا "mashable".

في الوقت نفسه، فإن البيانات المسروقة لم تتضمن بيانات سفر العملاء، ولا بيانات جوازات سفرهم. وذكرت الشركة البريطانية، في بيان، أنها أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع العملاء المتضررين منه.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن الشركة القول إن عملية القرصنة جرت في الفترة من الساعة العاشرة و58 دقيقة مساء يوم 21 أغسطس/آب الماضي والساعة التاسعة و45 دقيقة مساء يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيت لندن.

ودعت الشركة العملاء، الذين يمكن أن يكونوا تضرروا من العملية، إلى الاتصال ببنوكهم ومصدري بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموالهم. وقال ألكس كروز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بريتش أيروايز"، في بيان "نأسف بشدة للاضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم. نحن نتعامل مع حماية بيانات عملائنا بجدية بالغة".

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