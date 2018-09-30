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غوغل تمثل أمام القضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤولون حكوميون إن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل سوندار بيتـشاي وافق على المثول للشهادة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي هذا العام فيما يتعلق بخوف الجمهوريين من انحياز غوغل ضد المحافظين، كما سيحضُر اجتماعا مع الرئيس دونالد ترامب.

ويرغب الجمهوريون في استجواب محرك البحث الشهير التابع لشركة ألفا بت حول ما إذا كانت لوغاريتمـات البحث فيه تتأثر بالأهواء البشرية. كما يُريدون بحث َ قضايا مثل الخصوصية وتصنيف الأخبار والآراء والتعامل مع الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت لينزي وولترز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بيتشاي التقى يوم الجمعة بالمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو وإن الاثنين "ناقشا عددا من القضايا التي تؤثر على منصات الإنترنت والاقتصاد بشكل عام".

وقبل بيتشاي دعوة لحضور اجتماع دائرة مستديرة في البيت الأبيض مع ترامب ومساهمين آخرين في مجال الإنترنت.

وقال كيفين مكارثي زعيم الأغلبية في مجلس النواب إن بيتشاي اجتمع مع نواب جمهوريين بارزين يوم الجمعة لبحث مخاوفهم.

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع أن اللقاء كان "بناء للغاية وصريحا".

وتابع "أرى أننا أظهرنا وجود انحياز وهذه طبيعة بشرية لكن ينبغي أن تتحلوا بالشفافية والنزاهة. فمع نمو شركات التكنولوجيا الكبرى، لم نحظ بقدر كاف من الشفافية وأدى هذا إلى تآكل الثقة بل وإيذاء المستهلكين".

 

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image sourse Getty Images North America

#ترامب #مجلس النواب الاميركي #غوغل #تكنولوجيا

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