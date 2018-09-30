اختبار سقوط iPhone XS من الطابق الثالث (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أجرت قناة تقنية على موقع "يوتيوب" اختبارا لمعرفة قوة تحمل الهاتفين الجديدين لشركة "أبل" الأمريكية، بعد أيام قليلة من إجرائها مقارنة بين سرعة "نوت 9" و"آيفون XS".

وقالت "أبل"، خلال مؤتمر إطلاق الهاتفين، إنه تم الاعتماد في صناعة الجهازين على زجاج قوي وصلب يصعب كسره أو تدميره، سواء من الخلف أو من الأمام، فهل هذا صحيح؟

ووفق ما أظهر مقطع فيديو، فإن الهاتفين تحملا عدة سقطات من مناطق مختلفة، من بينها علو يفوق 3 أمتار، مع تسجيل خدش بسيط ظهر في آخر محاولة.

هذا ولم يقدر "آيفون XS MAX" على النجاة بعد سقوطه من ارتفاع يناهز 6 أمتار، إذ تحطم الزجاج بصفة شبه كاملة.

وقال الرجل، الذي أنجز الاختبار، إن السقوط من علو يفوق 6 امتار سيكون كافيا لتدمير شاشة هاتفك.

كما نصح بالاستثمار في حامي وواقي الشاشة، قائلا إنها "فكرة جيدة تجنبا لأي صدمة".

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