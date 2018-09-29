هاتف جديد من أوبو بذاكرة غير مسبوقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

تتجه شركة أوبو، إلى طرح هاتف بذاكرة وصول عشوائي غير مسبوقة، تصل سعتها إلى 10 جيجابايت، لتكون الأكبر من نوعها في العالم.

ووفقا لتقارير مطلعة ، فإن الهاتف الجديد سيكون شبيها بـ"أوبو فايند إكس"، وسيزوّد بذاكرة قراءة ROM سعة 256 جيجابايت.

وكانت الشركة قد أثارت انتباه المستخدمين في مطلع العام الجاري، حين طرحت هاتفها الجديد بكاميرا فريدة من نوعها في الواجهة، تخرج من الجهاز متى ما أراد المستخدم التقاط صورة سيلفي.

ومن المرجح أن يكون هاتف الشركة الصينية، مزيجا بين "أوبو فايند إكس"، وهاتف "جالاكسي إس 9" الذي طرحته شركة سامسونج في وقت سابق من العام الجاري، كما يتوقع أن يكون الهاتف بكاميرا تخرج من أعلاه أثناء التقاط السلفي.

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